Libia, militari di al Sarraj in Algeria per "colloqui di pace"

Agenzia ufficiale: Algeri media per intesa tra antagonisti libici

Roma, 6 feb. (askanews) - Nel quadro di "una mediazione" delle autorità algerine per una soluzione politica della crisi in Libia, una delegazione militare del governo d'Accordo nazionale libico riconosciuto dall'Onu si è recata in Algeria. A riferirlo sono media algerini ufficiali.

"Il ministro per gli Affari Maghrebini e dell'Unione Africana Abdul Qader Msahel, ha ricevuto ieri nella capitale algerina una delegazione di ufficiali libici guidata dal generale Mohammed al Ghasry in rappresentanza del comando dell'Operazione al Buniann al Marsus" ("Struttura Solida")," che fa capo al governo d'unità nazionale guidato dal premier Faez al Sarraj, come recita il testo di un comunicato dello ministero riportato dall'agenzia di stampa ufficiale algerina APS.

"L'incontro avviene nel quadro degli sforzi che mirano a consolidare un dialogo libico generale al fine di trovare una soluzione politica di compromesso e per la riconciliazione nazionale", si legge ancora nel comunicato.

Secondo quanto riporta l'agenzia stampa ufficiale turca Andolu, "nelle ultime settimane hanno visitato l'Algeria numerose personalità libiche, tra i quali il presidente del Consiglio presidenziale Faez al Sarraj ed il generale Khalifa Haftar", comandante delle forze libiche che fanno capo al governo di Tobruk rivale a quello dell'Accordo nazionale.