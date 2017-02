Libia, Mattarella: governo condiviso per riappacificazione Paese

Roma, 8 feb. (askanews) - Tra Italia e Tunisia c'è "il comune desiderio" di aiutare la Libia "a trovare finalmente un governo condiviso che, riappacificando quel Paese, possa riassumere in pieno il controllo del suo territorio". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al termine dell'incontro al Quirinale con il presidente tunisino Beji Caid Essebsi, in visita di Stato in Italia.