Ex direttore Dis: può aprirsi spazio per l'Italia

Roma, 18 gen. (askanews) - È "difficile" allo stato dei fatti non prendere atto del "fallimento del tentativo dell'Onu" di "formare dall'esterno un governo di unità nazionale libico": è quanto ha scritto oggi in un suo intervento sul quotidiano la Stampa, il nuovo presidente dell'Istituto per gli studi di politica internazionale ed ex direttore del Dis, Giampiero Massolo. "Il realismo impone di tentare altre strade, che facciano leva sulle forze endogene in grado di esercitare in Libia un controllo effettivo del territorio, di coinvolgere le potenze in grado di influenzarle dall'esterno, di reinteressare Washington ad una soluzione viabile e complessiva del dossier libico, prima che Mosca metta di nuovo gli americani di fronte ad un fatto compiuto", commenta Massolo.

Secondo l'ex responsabile dell'intelligence italiana, "venuta ormai meno l'esigenza di non pregiudicare le iniziative onusiane, viene da domandarsi se non occorra a questo punto un'iniziativa concertata di un limitato gruppo di Stati più direttamente interessati comprendente gli sponsors esterni delle principali fazioni libiche, preliminare ad un processo di conciliazione da avviare tra le fazioni stesse".

"In Siria", ha ricordato Massolo, "un tentativo simile sembra aver funzionato. Sarebbe poco opportuno che in Libia fosse di nuovo la Russia, magari percependo una maggiore accondiscendenza americana, a guidarlo". E qui, ha aggiunto il diplomatico italiano, "potrebbe aprirsi uno spazio per l'Italia". "Abbiamo, come detto, precisi interessi di sicurezza, necessitiamo al più presto di autorità libiche rappresentative, siamo considerati in qualche modo 'titolari' del dossier libico agli occhi della comunità internazionale (forse anche dell'amministrazione Trump). Le premesse per una forte iniziativa politico-diplomatica italiana, senza discriminare alcun interlocutore libico, ci sono tutte".