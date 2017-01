Libia, M5s: visita Minniti triste messinscena, lui concausa caos

Roma, 9 gen. (askanews) - "Oggi il ministro dell'Interno italiano, Marco Minniti, è atteso a Tripoli, in Libia, per discutere, almeno questa è linea ufficiale fornita dal governo, di immigrazione e sicurezza con le autorità locali. In sostanza chi ha causato indirettamente il problema sicurezza, perché i fatti ci dicono che da capo dell'intelligence Minniti non è mai stato in grado di far nulla per contenere il traffico di esseri umani nella sponda Sud, oggi ha persino la presunzione di poter trovare la soluzione a quel problema. E' assurdo". Lo dichiarano, in una nota congiunta, deputati M5s delle commissioni Esteri e Difesa della Camera.

Secondo i parlamentari M5s, peraltro, "relazionarsi con il premier designato Fayez al Sarraj, come farà Minniti, è pressappoco inutile visto che che in Libia al Sarraj vale meno di zero e i punti strategici continuano purtroppo ad essere controllati da diverse milizie locali. Per questo - concludono i 5 Stelle - la visita di Minniti è solo l'ennesima, triste, messinscena di un governo che continua a reagire in modo affannoso agli eventi invece di dirigerli".