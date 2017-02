Libia, leader parlamento Tobruk: Italia pronta ad aprire consolato

Roma, 6 feb. (askanews) - Secondo il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aqilah Saleh, l'Italia è "pronta ad aprire il consolato nella parte orientale della Libia" e a "curare i feriti delle forze armate libiche" sotto il comando del generale Khalifa Haftar. Saleh ha incontrato oggi a Tobruk l'ambasciatore italiano Giuseppe Perrone.

"L'ambasciatore ha detto che il suo Paese è pronto ad aprire un consolato nella parte orientale della Libia a servizio dei libici e ha inoltre espresso la disponibilità dell'Italia a curare i feriti libici", ha detto Saleh citato dall'agenzia di stampa libica Lana.

Secondo il leader libico, l'ambasciatore ha detto che l'Italia "rispetta la volontà del popolo libico di modificare, come crede, l'accordo politico" firmato nel dicembre 2015 in Marocco, da cui è nato il governo di accordo nazionale guidato da Fayez al Sarraj, con sede a Tripoli, che però il parlamento di Tobruk non ha mai riconosciuto, come invece previsto dall'intesa. Infine, nelle parole di Saleh, Perrone ha espresso l'intenzione di "voler proseguire gli incontri nell'interesse dei due popoli".