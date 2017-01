LIbia, Latorre (Pd): bene riapertura ambasciata italiana a Tripoli

Roma, 10 gen. (askanews) - "L'intesa raggiunta dall'Italia con la Libia è la prima vera importante notizia di quest'anno. L'accordo ricalca quello del 2008 e quello del 2012 ma avrà tre grandi priorità: stabilizzazione dell'area, cooperazione antiterrorismo per combattere foreign fighters e contrabbando di idrocarburi e contrasto comune agli scafisti". Lo afferma in una nota Nicola Latorre, presidente della commissione Difesa a Palazzo Madama.

"L'Italia in questo modo, grazie all'impegno del ministro Minniti, rafforza la sua lotta contro l'immigrazione illegale e il traffico di essere umani. La riapertura dell'ambasciata italiana a Tripoli - aggiunge - è altresì un fondamentale passaggio che contribuisce a rafforzare l'impegno italiano per favorire un accordo anche con il generale Haftar che rappresenta la componente libica attualmente fuori dalle intese, indispensabile per stabilizzare la Libia", conclude.