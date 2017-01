"Come possiamo aiutare la popolazione?", ha chiesto inviato Onu

Roma, 18 gen. (askanews) - Le autorità di Tobruk, nell'Est della Libia, hanno negato oggi l'autorizzazione ad atterrare a un volo dell'Onu. E' quanto ha denunciato su Twitter l'inviato Onu per la Libia, Martin Kobler, sottolineando come ottenere l'accesso all'Est del Paese "è particolarmente necessario per i colleghi dell'Onu che lavorano nei settori degli aiuti umanitari e dello sviluppo".

"Come possiamo aiutare la popolazione libica nell'Est?", ha quindi chiesto Kobler su Twitter.