Libia, Kobler: progressi nei colloqui su modifiche governo unità

New York, 8 feb. (askanews) - I colloqui in corso sulle modifiche da apportare all'attuale governo di unità nazionale libico guidato da Fayez al Sarraj potrebbero dare risultati nelle prossime settimane, favorendo così il ritorno della stabilità del Paese del Nord Africa. E' quanto ha detto oggi l'inviando speciale Onu per la Libia, Martin Kobler, davanti al Consiglio di sicurezza Onu.

Kobler ha riferito di passi avanti registrati negli ultimi due mesi nei colloqui sui "possibili emendamenti" da apportare all'accordo politico siglato nel dicembre 2015 in Marocco, da cui è nato il governo di Sarraj, in particolare riguardo al ruolo del generale Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica che non ha mai riconosciuto l'autorità dell'esecutivo insediato a Tripoli. "Sono fiducioso nel fatto che si possa arrivare a un formato nelle prossime settimane in cui queste questioni possono essere risolte", ha detto l'inviato, aggiungendo che "il 2017 deve essere un anno di decisioni e di svolta politica". (fonte Afp)