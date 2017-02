Libia, Italia a Onu: favorire piena attuazione accordo di Skhirat

Roma, 8 feb. (askanews) - Intervenendo alla riunione del Consiglio di sicurezza sulla Libia, dopo il briefing dell'inviato speciale Onu Martin Kobler, l'ambasciatore Sebastiano italiano Cardi ha evidenziato l'importanza dell'Accordo politico libico, firmato nel dicembre 2015 a Skhirat, in Marocco, rievocando la drammatica situazione in cui versava il Paese nel 2014 e sottolineando quindi l'opportunità di costruire sui risultati raggiunti e di continuare a lavorare per la sua piena attuazione.

Stando a quanto reso noto dalla rappresentanza italiana a New York, Cardi ha poi ricordato la recente riapertura dell'ambasciata italiana a Tripoli, chiaro segno dell'appoggio all'accordo e alle istituzioni che ne sono discese e, più in generale, della vicinanza italiana a tutto il popolo libico, espressa anche attraverso costanti contatti con l'Est e con il Sud del Paese. L'ambasciatore ha quindi auspicato che altri Paesi seguano presto l'esempio italiano ristabilendo la loro presenza diplomatica in Libia.

Il rappresentante italiano ha infine fatto riferimento alla crisi dei migranti, richiamando quanto affermato dal ministro degli Esteri Angelino Alfano sull'intenzione dell'Italia di continuare ad affrontare la questione coniugando solidarietà e sicurezza. Reiterando la grave preoccupazione dell'Italia per la tratta di esseri umani che continua a mettere in pericolo la vita di migliaia di persone nel Mediterraneo, Cardi ha rivolto ai partner del Consiglio di sicurezza un appello per uno sforzo comune a sostegno della capacità libiche nel contrasto alle organizzazioni criminali dedite a questi traffici. A tal proposito Cardi ha ricordato l'accordo bilaterale che il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha firmato a Roma la scorsa settimana con il premier libico Fayez al Sarraj, per una gestione condivisa dei flussi migratori e delle problematiche collegate.