Roma, 20 gen. (askanews) - Il generale Khalifa Haftar è pronto a partecipare a un eventuale vertice di riconciliazione libica organizzato dall'Egitto. E' quanto riporta il quotidiano libico Alwasat, citando la pagina Facebook del portavoce militare egiziano, al termine dell'incontro avvenuto oggi al Cairo tra il generale libico e il capo di Stato maggiore egiziano Mahmoud Hegazy.

Secondo quanto riportato dal sito egiziano Al Ahram, Haftar ha sottolineato l'importanza del ruolo svolto dall'Egitto a favore dell'unità della Libia e ha discusso con Hegazy degli ultimi sviluppi in Libia e dei risultati degli incontri avvenuti nelle ultime settimane al Cairo tra le autorità egiziane e diversi esponenti libici. Come ricorda al Ahram, la scorso settimana lo stesso capo di Stato maggiore egiziano ha ricevuto al Cairo l'inviato Onu per la Libia, Martin Kobler, con cui ha discusso le modalità per arrivare a un accordo tra le diverse fazioni nel rispetto dell'accordo di riconciliazione firmato in Marocco nel dicembre del 2015. E sempre la scorsa settimana il presidente egiziano Abdel-Fatah El-Sisi ha ricevuto il premier del governo di unità nazionale Fayez al Sarraj.