Libia, Haftar autorizza islamista saudita a predicare in Cirenaica

Roma, 16 gen. (askanews) - In Libia, il governo 'laico' di Tobruk al quale risponde il generale Khalifah Haftar ha autorizzato un noto predicatore islamista saudita a praticare proselitismo nella parte orientale del Paese Nordafricano. Lo si apprende da un documento rilasciato dal 'ministero' per la Sovrintendenza e Affari religiosi del governo Tobruk che osteggia gli altri due esecutivi libici: il governo d'Accordo nazionale del premier Faez al Sarraj riconosciuto dalla Comunità internazionale e il governo islamista di "salvezza Nazionale" di Tripoli.

In una lettera, riprodotta in copia dal sito "Libya Observer", l'Autorità della Sovraintendenza "al Awkaf" autorizza lo sceicco saudita di origine palestinese, Osama Ataya Al-Etibi, a tenere "riunioni, conferenze e seminari per esercitare proselitismo nelle aree che desidera in coordinamento con gli uffici di al Awqaf e gli affari islamici nei distretti di competenza".

Il religioso saudita, giunto in Libia venerdì scorso, è uno degli esponenti più noti del Madkhalee, un movimento salafita coinvolto nella guerra in Afghanistan.

Stando al "Libya Obsrver", "un grande numero di seguaci del Madkhalee stanno ora combattendo a fianco delle forza di Haftar sulla base di una fatwa rilasciata dai loro sceicchi in Arabia Saudita, e Al-Etibi, che è ospitato da Haftar, è un esempio". Il sito libico sostiene che questi islamisti combattono a fianco dei soldati dell'Operazione dignità guidata da Haftar, come ad esempio nella famigerata brigata Tawhid ("Monoteismo") accusata di sequestri, tortura e uccisione nel carcere di Garnada che si trova nella parte orientale del Paese nordafricano.