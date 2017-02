Libia, Guterres: credo che Fayyad resti la persona giusta

Roma, 16 feb. (askanews) - Nella sua intervista a vari media europei, tra cui La Stampa, il nuovo segretario generale delle Nazioni Unite Guteress torna al tema della nomina del nuovo inviato Onu in Libia, nomina bloccata dagli Usa.

Gli Usa hanno bloccato la nomina dell'ex premier palestinese Fayyad a inviato in Libia, cosa farà ora?

«Credo sia la persona giusta, al momento giusto, per il giusto lavoro. Ha competenze che nessuno nega, e la Libia richiede. Penso sia una perdita per il processo di pace e per il popolo libico che io non possa nominarlo. Nessuno all'Onu rappresenta un Paese o un governo, l'unica lealtà è verso la Carta delle Nazioni Unite. Sono dispiaciuto per l'opposizione e non ne vedo alcuna ragione».

Sarraj è ancora la soluzione, o bisogna includere Haftar? «Tutto il possibile deve essere fatto per unire i libici. Ovviamente ci sono soluzioni che hanno la loro legittimità e non dovrebbero essere messe in discussione, ma è importante creare una situazione di dialogo, affinché ognuna delle parti rilevanti del conflitto sia integrata».