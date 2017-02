Libia, governo critica carezione Guardia nazionale

Tripoli 12 feb. (askanews) - Il governo libico riconosciuto dalla comunità internazionale ha duramente criticato la creazione da parte di alcuni gruppi armati di una Guardia nazionale ritenuta un inutile e illegale doppione della Guardia Presidenziale.

"Questi gruppi e coloro che li sostengono saranno considerati fuori legge e saranno trattati come tali dai corpi di sicurezza e dalla magistratura", si legge in un comunicato del Governo di Accordo Nazionale (Gna)secondo il quale si tratta di un tentativo di "gettare la capitale in un sanguinoso conflitto armato".

