Libia, Giro: dopo ambasciata speriamo di aprire consolato a Tobruk

Roma, 9 feb. (askanews) - Dopo avere riaperto l'ambasciata a Tripoli, l'Italia spera di riaprire il suo consolato a Tobruk, nell'Est della Libia: un'eventualità che è stata auspicata anche dall'inviato Onu per la Libia, Martinm Kobler. "Due giorni fa il nostro ambasciatore Perrone è andato a Tobruk e gli incontri sono andati ragionevolmente bene. Là noi avevamo un consolato e ce lo vogliamo avere di nuovo, naturalmente se le condizioni lo permetteranno", ha commentato il vice ministro degli Esteri, Mario Giro, a Voci del Mattino, su Radio1 Rai.

"In ogni caso mi sembra che l'ambasciatore si stia muovendo bene fra le due parti, che poi sono più di due, ma Tripoli e Tobruk sono quelle che si fanno più sentire. Condivido le preoccupazioni della società civile e delle Ong, però riconosco anche il coraggio politico del premier Gentiloni di spingersi in avanti, di provare a essere più assertivi in una situazione cosi caotica", ha spiegato Giro.

Quanto all'accordo "firmato con Serraj" per il contrasto all'immigrazione clandestina, secondo il vice ministro si tratta di "una sfida". "Abbiamo preso un rischio, facendo accordi con quella che speriamo possa essere la prima entità unitaria della nuova Libia", ha detto. "Noi non lasciamo gli immigrati in mano a chi ce li ha adesso; al contrario, grazie all'accordo con Tripoli, mettiamo il naso in quegli inferni che sono i centri di detenzione, dove seviziano gli immigrati in Libia".

"La domanda da porsi - secondo Giro - è: 'li vogliamo lasciare nelle mani di questi orridi racket che, come denunciano le ong, li seviziano per avere sempre più soldi e li trattano come mai sono stati trattati? Li vogliamo lasciare in mano alle milizie, ai privati che ne fanno carne da macello?' Siamo noi, inteso anche come organizzazioni internazionali, che andiamo lì. Non diciamo ai libici di sbrigarsela loro, è esattamente il contrario".