Libia, Ghwell vuole alleanza con Tobruk per spodestare Al Sarraj

Roma, 14 gen. (askanews) - Il capo dell'ex governo libico islamista Khalifah Ghwell intende stringere un'alleanza con Abdullah al-Thani, ovvero con il governo di Tobruk con l'obiettivo di spodestare il governo di Tripoli appoggiato dall'Onu e diretto da Fayez al-Sarraj. Lo sostiene un alto funzionario del di fatto disciolto Congresso nazionale generale basato a Tripoli al quotidiano Asharq Al-Awsat, prospettando un attacco al quartier generale del governo di al Sarraj da parte delle milizie fedeli a Ghwell.

"Tutta Tripoli verrà ripresa. E' solo questione di tempo", ha detto il funzionario dietro garanzia. Minacce all'esecutivo appoggiato dall'Onu che arrivano sulla scia della dimostrazione di forza di Ghwell a Tripoi, dove i suoi uomini giovedì sono entrati in diverse sedi ministeriali.

In Libia, di fatto, ci sono tre governi: quello di Sarraj, nato dall'accordo mediato dall'Onu e siglato in Marocco nel dicembre 2015; quello laico di Tobruk, in Cirenaica, guidato da Haftar, che può contare sull'appoggio del vicino Egitto e degli Emirati arabi uniti, che hanno già una base militare in Libia; e infine il governo islamista di salvezza nazionale che si era autosospeso dopo l'arrivo di Sarraj a Tripoli, nel marzo 2016, guidato da Khalifah Ghweil, sostenuto e finanziato da Turchia e Qatar.