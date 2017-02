Libia, generale di Haftar vieta alle donne di viaggiare da sole

Roma, 20 feb. (askanews) - Un governatore militare dell'Est della Libia sotto il comando del generale Khalifa Haftar ha emesso una direttiva che vieta alle donne di andare all'estero se non sono accompagnate da un uomo della loro famiglia. Misura che è stata accolta con scherno, ma anche forte risentimento nell'Est del Paese, non solo da donne e attivisti, ma anche da esponenti del parlamento di Tobruk.

Il generale Abdul Razzaq Al-Nazhouri, responsabile militare dell'area compresa tra Ben Jawad a Derna, ha ordinato il controllo dei passaporti all'aeroporto di Labraq per impedire alle donne con meno di 60 anni di viaggiare non accompagnate da un parente maschio. Il governatore ha spiegato la misura con la necessità di evitare "gli aspetti negativi delle donne libiche che viaggiano nei Paesi stranieri", ma soprattutto che entrino in contatto con "intelligence straniere".

"Le persone sono molto arrabbiate - ha detto al Libya Herald una donna di Bangasi che ha sempre sostenuto le forze guidate da Haftar - i miei amici mi dicono che non hanno certo appoggiato la rivoluzione e quindi le forze armate per avere questo".

Anche il deputato di Bengazi nel Parlamento di Tobruk, Ziyad Daghim, ha criticato la misura, accusando Nazhuri di aver abusato della propria autorità emettendo tale direttiva. Di fatto, il divieto di Nazhuri non riguarda Tobruk, stando a quanto precisato dal personale dell'aeroporto della città libica, dove le donne viaggiano come vogliono e possono attraversare da sole, in macchina, anche il confine con l'Egitto.

La questione ha indotto anche il principe Idris Al-Senussi, membro della famiglia reale spodestata da Muammar Gheddafi nel 1969, a diffondere un comunicato per sollecitare il rispetto e la difesa dei diritti delle donne. Ma proprio il suo intervento è stato attaccato dall'uomo che secondo molti libici sarebbe l'artefice della restrizione imposta alle donne: l'imam saudita salafita Osama Al-Otaibi.