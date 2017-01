Roma, 20 gen. (askanews) - Il sindaco della città di Sebha ha denunciato le "terribili" condizioni in cui versa la regione meridionale della Libia a causa della mancanza di elettricità, lanciando un appello al governo di unità nazionale di Fayez al Sarraj perchè fornisca aiuti per scuole, ospedali e istituzioni della sicurezza.

Sono ormai quasi due settimane che, quando va bene, in alcune località del Sud l'elettricità è disponibile per un paio di ore prima di almeno altri due giorni di black-out totale. Parlando al Libya Herald, il sindaco Hamed Rafeh ha rimarcato come tale situazione abbia determinato un "enorme aumento dei casi di furto e sequestro".

Oltre all'elettricità, la regione meridionale ha problemi anche per quanto riguarda le riserve di acqua potabile e il sistema fogniario, per non parlare del funzionamento di ospedali e centri sanitari. "La maggior parte delle istituzioni pubbliche ha smesso di funzionare, come banche, scuole e centri di servizi", ha aggiunto il sindaco.

Rafeh non ha puntato il dito contro il governo di Sarraj, affermando che il mancato intervento da parte dell'esecutivo di Tripoli era "atteso perchè è debole e incapace di risolvere questi problemi". Tuttavia lo ha invitato a garantire aiuti per sostenere scuole, ospedali e istituzioni della sicurezza.