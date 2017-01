Roma, 18 gen. (askanews) - Le autorità comunali del Fezzan, la regione meridionale della Libia, hanno denunciato il grave peggioramento delle condizioni di vita nel Sud, afflitto da giorni da black-out elettrico, e hanno accusato il governo di unità nazionale di Fayaz al Sarraj di disinteressarsi dell'area. In un comunicato letto davanti alla folla nella città di Sebha, i sindaci hanno chiesto maggiore protezione e sostegno, hanno sollecitato il completamento delle centrale elettrica di Ubari e il ripristino della rete elettrica della regione.

Sono ormai 10 giorni che il Sud è rimasto senza elettricità, con conseguente mancanza di acqua, e hanno cominciato a scarseggiare combustibile e gas da cucina. Diverse le proteste popolare tenute a Sebha.

Interpellato dal Libya Herald, il sindaco di Brak Al-Shatti, Nassir Saeed Salim, ha detto che il governo guidato da Sarraj "deve essere serio" per quanto riguarda il completamento della centrale elettrica di Ubari, visto come il modo più semplice e facile per evitare ulteriori sofferenze alla regione. Il primo cittadino ha anche accusato i miliziani della Terza Forza, arrivati da Misurata, di impedire la consegna di combustibile nella sua città.

Due giorni fa i rappresentanti del Fezzan seduti nella Camera dei rappresentanti di Tobruk, nell'Est del Paese sotto il controllo del generale Khalifa Haftar, hanno abbandonato i loro seggi in segno di protesta per la situazione nella loro regione e per il disinteresse mostrato ai problemi del Sud.

Ieri Sarraj ha discusso della situazione con i suoi vice originati del Fezzan, Abdul-Salam Kajman e Ahmed Hamza, cercando di definire un piano per mettere fine alla mancanza di elettricità e risolvere anche gli problemi, secondo il Libya Herald.