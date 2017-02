Libia, ex premier vuole ricostruire aeroporto Tripoli

Ghweil non riconosce Governo accordo nazionale

Roma, 16 feb. (askanews) - Il capo di un ex governo ha annunciato oggi di avere in programma di riaprire l'aeroporto di Tripoli pesantemente danneggiato nei combattimenti del 2014. Khalifa Ghweil, che non riconosce la legittimità del Governo di accordo nazionale sostenuto dall'Onu, ha annunciato il progetto oggi, visitando lo scalo aereo.

"Abbiamo finalizzato il progetto dell'aeroporto in un tempo record, nonostante un'autorità parallela, e i voli riprenderanno presto", ha detto Ghweil, riferendosi come "autorità parallela" al Governo di accordo nazionale.

Una società locale, Al Sarih, è stata incaricata dei lavori, già iniziati. La sala VIP è stata ricostruita.

(Fonte Afp)