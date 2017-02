Libia, diplomazie al lavoro: obiettivo governo unitario

Roma, 6 feb. (askanews) - La diplomazia internazionale al lavoro con l'obbiettivo di arrivare alla formazione di un governo unitario dopo quasi sei anni di caos che ha lacerato il Paese Nordafricano dalla caduta del regime del defunto colonnello Muammar Gheddafi. Segnali in questa direzioni sono arrivati oggi da bel cinque Paesi: dall'Italia alla Gran Bretagna per bocca dei loro ministri degli Esteri, ma anche da Paesi confinanti con la Libia come Tunisia e Algeri e soprattutto da Mosca dove è arrivato il rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, Martin Kobler.

Stamane, il vice ministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov dopo l'incontro con Kobler ha parlato di "un franco scambio di opinioni sulla situazione attuale in Libia" e della "discussione di vari aspetti dell'attuazione dell'accordo politico" in base ai parametri firmati "con il concorso attivo delle Nazioni Unite nella città marocchina di Skhirat 17 Dicembre 2015", come si legge in un comunicato pubblicato sul sito del Ministero degli Esteri russo prima di precisare che "la parte russa ha confermato la necessità di portare avanti il lavoro sulla formazione di un governo unitario in Libia si legge ancora.

Nel frattempo, la portavoce del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, Maria Zakharova ha annunciato che il primo ministro libico Fayez al Sarraj si recherà in visita a Mosca questo mese. Secondo Zakharova Mosca sta conducendo un lavoro sistematico con i due centri di potere in Libia: Tobruk e Tripoli, cercando di risolvere il conflitto. Zakharova ha poi sottolineato la necessità di stabilire un dialogo tra le parti, discusso negli incontri con il comandante delle forze armate della Libia, il generale Khalifa Belqasim Haftar, che ha visitato la capitale russa alla fine di novembre, e una delegazione da Tobruk di libici a dicembre.

