Roma, 21 feb. (askanews) - Il colosso petrolifero libico (Noc) ha firmato un accordo quadro di cooperazione con il gruppo energetico di Mosca Rosneft, "che getta le basi per investimenti russi nel settore petrolifero del Paese del Nord Africa". E' quanto si legge in una nota pubblicata sul sito della Noc, in cui si precisa che l'intesa è stata sottoscritta a Londra dal presidente Mustafa Sanalla con l'amministratore delegato di Rosneft, Igor Sechin.

"Abbiamo bisogno dell'assistenza e degli investimenti di grandi aziede petrolifere internazionali per raggiungere i nostri obiettivi e stabilizzare la nostra economia - ha detto Sanalla, citato nella nota - questo accordo con la più grande azienda russa getta le fondamenta per individuare insieme aree di cooperazione. Collaborando con la Noc, Rosneft e la Russia svolgono un ruolo importante e costruttivo in Libia".

L'accordo prevede la creazione di un Comitato di lavoro congiunto per valutare le opportunità in diversi settori, tra cui quello dell'esplorazione e della produzione. Rosneft e Noc hanno anche firmato un accordo off-take per il greggio (intesa con cui il produttore si impegna a vendere all'acquirente determinate quantità di prodotti a prezzi stabiliti e per un determinato numero di anni, ndr).

Secondo la Noc, l'intesa è in linea con la strategia annunciata il mese scorso da Sanalla di favorire gli investimenti di aziende straniere nel Paese per incrementare la produzione di greggio, portandola a 2,1 milioni di barili al giorno entro il 2020.