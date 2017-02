Libia, clacson e bandiere a Tripoli per festeggiare rivoluzione

Tripoli, 17 feb. (askanews) - A Tripoli migliaia di libici con la bandiera nazionale si sono riversati in strada in serata nel centro della capitale con il cielo illuminato dai fuochi d'artificio per celebrare il sesto anniversario dell'inizio della rivoluzione che ha portato alla caduta del colonnello Moammar Gheddafi.

La piazza centrale era protetta da severe misure di sicurezza da parte delle forze fedeli al governo di unione sostenuto dalla comunità internazionale. Sulle arterie principali della capitale decine di auto sfilavano in un concerto di clacson.

Altre celebrazioni hanno avuto luogo in altre città del Paese, in particolare a Bengasi, dove si erano svolte le prime manifestazioni nel febbraio 2011. (fonte afp)