Libia, cessate il fuoco a Tripoli raggiunto dopo recenti scontri

Tripoli, 25 feb. (askanews) - Il governo libico d'Accordo nazionale (GNA) riconosciuto dall'Onu ha annunciato oggi di aver ottenuto un cessate il fuoco a Tripoli dopo i violenti scontri a fuoco con artiglieria pesante tra i gruppi armati che ieri hanno lasciato sul terreno almeno nove feriti. Secondo il corrispondente di France Presse, nella capitale libica oggi regna una calma precaria.

"Siamo riusciti a ottenere un cessate il fuoco", ha detto in una dichiarazione il GNA. L'accordo sarà supervisionato dall'esecutivo che fa capo al premier Faez al Sarraj, nonché da "dignitari della città di Tarhuna (120 chilomteri a sud est di Tripoli) e Ghariane" (85 chilomteri a sud di Tripoli), ha aggiunto.

Violenti scontri con artiglieria pesante sono scoppiati nel tardo pomeriggio di giovedi tra due gruppi armati che controllano i diversi settori nella parte orientale della capitale libica. Un gruppo ha accusato l'altro di aver rapito quattro dei suoi membri, secondo quanto riporta l'agenzia libica LANA con sede a Tripoli.

Metà del capitale è stata paralizzata dai combattimenti, che sono proseguito anche ieri con famiglie intrappolate tra il lancio di razzi e cannoni antiaerei che chiedevano alle autorità di intervenire.

La Mezzaluna Rossa libica ha dovuto installare un ospedale da campo su una rotonda in prossimità della zona di combattimento. Almeno nove persone sono rimaste ferite, secondo soccorritori, mentre le autorità non forniscono alcun bilancio.

Tre comitati sono avranno il compito di monitorare il cessate il fuoco, il trattamento dei feriti e "la valutazione dei danni" valutare i danni (...) per ricompensare i residenti", ha aggiunto il GNA.

Lacerata da lotte di potere e afflitta da un'insicurezza cronica dopo la caduta del regime di Muammar Gheddafi nel 2011, la Libia oggi è gestita da due autorità in competizione: il governo d'Accordo nazionale a Tripoli e l'autorità con sede nella parte orientale del Paese. Inoltre molte milizie controllano diverse zone di Tripoli e il Paese.

Sul suo account Twitter, l'inviato delle Nazioni Unite per la Libia, Martin Kobler, ha invitato i libici a "calma, dialogo e protezione dei civili". (Fonte Afp)

Libye-conflit-milices-violences Libye: cessez-le-feu à Tripoli après de violents affrontements

TRIPOLI, 25 fév 2017 (AFP) - Le gouvernement d'union nationale libyen (GNA) a annoncé samedi avoir obtenu un cessez-le-feu à Tripoli après des affrontements à l'artillerie lourde entre groupes armés qui ont fait au moins neuf blessés vendredi. Un calme précaire régnait samedi dans la capitale libyenne, selon des correspondants de l'AFP. "Nous avons réussi à obtenir un accord de cessez-le-feu", a indiqué le GNA, exécutif soutenu par l'ONU, dans un communiqué. L'accord sera supervisé par le gouvernement d'union ainsi que par "des dignitaires des villes de Tarhuna (120 km au sud-est de Tripoli) et de Ghariane" (85 km au sud de Tripoli), a-t-il ajouté. De violents affrontements à l'artillerie lourde ont éclaté jeudi en fin de journée entre deux groupes armés contrôlant différents secteurs dans l'est de la capitale libyenne. Un des groupes reprochait à l'autre d'avoir enlevé quatre de ses membres, selon l'agence de presse libyenne LANA basée à Tripoli. La moitié de la capitale libyenne a été paralysée par ces affrontements qui se sont poursuivis vendredi et des familles prises au piège entre les tirs de roquette et de canons anti-aériens avaient exhorté les autorités à intervenir. Le Croissant rouge libyen avait dû installer un hôpital de campagne sur un rond-point près de la zone de combat. Au moins neuf personnes ont été blessées, selon les secours. Les autorités n'ont elles fourni aucun bilan. Trois comités sont chargés de suivre l'application du cessez-le-feu et le traitement des blessés ainsi que "d'évaluer les dégâts matériels (...) afin de réparer ou d'indemniser les habitants", a ajouté le GNA. Déchirée par des luttes de pouvoir et en proie à une insécurité chronique depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est dirigée par deux autorités rivales: le gouvernement d'union nationale à Tripoli et une autorité basée dans l'Est. De nombreuses milices contrôlent également différents secteurs de Tripoli et du pays. Sur son compte Twitter, l'émissaire des Nations unies pour la Libye, Martin Kobler, a appelé les Libyens "au calme, au dialogue et à la protection des civils".