Dei jihadisti in fuga da Sirte

Roma, 19 gen. (askanews) - Bombardieri B-2 americani hanno colpito la scorsa notte campi dei jihadisti dello Stato islamico (Isis) nel Sud della Libia. E' quanto hanno riferito alla Cnn diversi funzionari Usa, precisando che la missione, l'ultima ordinata da Barack Obama, è stata approvata dal presidente diversi giorni fa.

Velivoli Usa avevano infatti monitorato per settimane i siti presi di mira, seguendo la fuga dei jihadisti da Sirte, sulla costa, verso le remote zone desertiche del Sud, le cui caratteristiche hanno garantito una maggiore chiarezza delle immagini scattate a uomini in età militare in diverse aree.

I due campi colpiti si trovavano a circa 45 chilometri a Sud-Ovest di Sirte. Secondo la Cnn, i bombardieri B-2 partiti dagli Stati uniti avrebbero dovuto colpire quattro campi, ma probabilmente alcuni obiettivi erano stati nel frattempo abbandonati.