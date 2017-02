Libia, attesa oggi dichiarazione di Algeria, Egitto e Tunisia

Roma, 20 feb. (askanews) - Il presidente tunisino Baji Caid Essebsi riceverà oggi i ministri degli Esteri di Egitto, Algeria e Tunisia per fare il punto sull'incontro tenuto ieri dai diplomatici sulla crisi libica. Secondo il quotidiano egiziano al Ahram, al termine dell'incontro è attesa una dichiarazione congiunta sulla situazione in Libia.

Previsto inizialmente per il 1 marzo, il vertice tra i ministri di Tunisia, Egitto e Algeria - Khemaies Jhinaoui, Sameh Shoukry e Abdelkader Messahel - è stato anticipato a ieri per il timore che la situazione in Libia possa peggiorare dopo il mancato faccia a faccia al Cairo, la scorsa settimana, tra il premier del governo di unità nazionale insediato a Tripoli, Fayez al Sarraj, e l'uomo forte della Cirenaica, il generale Khalifa Haftar.

L'agenda dell'incontro tra i rappresentanti dei tre Paesi vicini della Libia, così come era stata illustrata dal ministro tunisino in un'intervista all'agenzia Tap prima che il summit venisse anticipato, prevedeva di fare il punto sull'esito dei contatti stabiliti dai tre Paesi con le controparti libiche e di preparare il vertice dei rispettivi presidenti da tenersi ad Algeri. Nell'intervista Jhinaoui aveva precisato che l'iniziativa dei presidenti dei tre Paesi si concentra su quattro questioni: portare i libici di tutte le fazioni politiche al tavolo del dialogo, rifiutare ogni soluzione militare, invitare i protagonisti libici a risolvere le divergenze e dare applicazione all'accordo firmato a Skhirat, in Marocco, nel dicembre 2015 sotto l'egida dell'Onu.

Prima di partecipare al vertice di Tunisi, il ministro algerino ha ricevuto ad Algeri il presidente del Parlamento di Tobruk, Aquila Saleh, per cercare di convincerlo ad accettare un compromesso. Saleh è stato accusato da Sarraj di aver impedito il suo faccia a faccia con Haftar.

Lasciata Algeri, Saleh ha raggiunto Alessandria d'Egitto dove ha incontrato l'inviato Onu per la Libia, Martin Kobler. Sul proprio account Twitter, Kobler ha riferito di "discussioni costruttive sui prossimi passi concreti". L'inviato Onu ha poi incontrato al Cairo il generale Mahmoud Hegazy, capo di Stato maggiore egiziano, che la scorsa settimana ha mediato tra Sarraj e Haftar, arrivando a strappare solo un accordo per dare vita a un "comitato congiunto" con l'incarico di emendare l'Accordo di Skhirat.