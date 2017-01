Roma, 18 gen. (askanews) - L'Ambasciata italiana a Tripoli inizierà ad accogliere richieste di visto da parte dei libici a partire da febbraio, quando potrebbero riprendere anche i voli diretti tra Roma e Tripoli. Lo ha detto oggi l'ambasciatore Giuseppe Perrone durante l'incontro avuto con il presidente dell'Alto Consiglio di Stato, Abdul-Rahman Swaihli, riportato dai media libici.

Secondo il Libya Observer, l'ambasciatore ha anche annunciato che "un generatore di energia elettrica da 250MW arriverà presto a Tripoli per essere connesso alla rete elettrica locale" e far fronte all'attuale crisi elettrica che sta investendo la capitale libica così come il Sud del Paese.