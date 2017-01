Libia, ambasciatore Perrone ha presentato credenziali a Sarraj

Roma, 10 gen. (askanews) - L'ambasciatore Giuseppe Perrone ha presentato oggi le proprie credenziali al premier del governo di unità nazionale libico Fayez Al-Sarraj. E' quanto si legge in un Tweet della Farnesina, in cui si sottolinea come la riapertura dell'ambasciata italiana a Tripoli sia "un segnale amicizia verso il popolo libico" e di "fiducia per il futuro".

Ieri il ministro degli Esteri libico Mohammed Taher Siyala, ha sottolineato che "sarà la prima ambasciata a riaprire le porte a Tripoli".