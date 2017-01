Libia, ambasciatore italiano: a Tripoli situazione normale

Roma, 12 gen. (askanews) - "Ridimensionerei molto perchè Tripoli conosce sempre una situazione di sicurezza complessa, ci sono movimenti dei vari attori di sicurezza in città fuori o dentro i luoghi simbolici ed è spesso fatto per dimostrare l'esistenza di una forza piuttosto che di un'altra. Su questo specifico caso bisogna dire che si tratta di edifici, più che di sedi del governo, perché poi le sedi del governo che sono state consegnate al governo di acordo nazionale sono tutto tranne che quelle indicate da queste notizie, quindi mi sembra certamente una non notizia, fatta più che altro per segnalare l'esistenza in vita di gruppi o altro, a me sembra che la situazione qui in città sia normale, non mi risultano scontri di questo tipo". Lo ha detto a Radio Radicale l'ambasciatore italiano in Libia Giuseppe Perrone intervistato in merito alle notizie diffuso oggi pomeriggio sull'assalto a tre ministeri a Tripoli.