Roma, 20 gen. (askanews) - Mentre il generale Khalifa Haftar è al Cairo, Ali Al-Gatrani, il suo alleato all'interno del governo di unità nazionale guidato da Fayez al Sarraj, si trova a Malta dove ha incontrato l'inviato Onu per la Libia, Martin Kobler, e il premier maltese, Joseph Muscat. Malta ha la presidenza di turno dell'Unione europea.

Gatrani, che da mesi boicotta il governo di Sarraj, è giunto a Malta alla guida di una ristretta rappresentanza del parlamento di Tobruk (Est della Libia) che non ha ancora votato la fiducia al governo di Sarraj, come invece previsto dall'accordo di pace firmato nel dicembre del 2015 con la mediazione delle Nazioni Unite. Stando a quanto riportato dal Libya Herald, Gatrani avrebbe chiesto a Kobler di sostenere l'adozione di quella che fu la quarta versione dell'intesa di pace, che prevedeva che le principali nomine, comprese quelle dei vertici militari, rimanessero di competenza del parlamento e non del governo, come invece previsto dall'accordo firmato nel 2015. Su Twitter Kobler ha riferito di "discussioni animate con i politici libici", dicendosi "felice che tutte le discussioni abbiano avuto come unica cornice l'accordo politico libico". A Kobler era stato rifiutato due giorni fa di atterrare a Tobruk.

Da parte sua, secondo Times of Malta, l'ufficio di Muscat ha confermato l'incontro del premier con Gatrani. All'inizio della presidenza Ue, Muscat ha dichiarato di voler porre la crisi libica in cima all'agenda europea.

Intanto il generale Haftar è al Cairo per "incontri con responsabili egiziani sugli ultimi sviluppi in corso nel suo Paese", stando a quanto riferito ieri dall'agenzia turca Anadolu. Al momento non è giunto alcun commento da parte delle autorità egiziane che nelle ultime settimane hanno incontrato diversi esponenti politici libici, tra cui lo stesso Sarraj.