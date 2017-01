Roma, 20 gen. (askanews) - Martin Kobler aveva riferito di una discussione "animata" avuta oggi a Malta con esponenti politici libici, tutti alleati del generale Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica che non vuole riconoscere l'autorità del governo di Fayez al Sarraj insediato a Tripoli e sostenuto dalla Comunità internazionale. Ma stando al video dell'incontro diffuso sui social media, l'inviato Onu per la Libia è stato investito da una serie di accuse mosse da quattro fedelissimi di Haftar, tra cui Ali Al-Gatrani, formalmente membro dell'esecutivo di Sarraj. Una scorrettezza, la diffusione del filmato, che lo stesso Kobler ha deplorato su Twitter.

L'inviato dell'Onu è stato accusato di essere la causa di tutte le crisi politiche ed economiche del Paese, di offendere il popolo libico, di essere a favore di una parte rispetto all'altra, di non "essere all'altezza dell'etica richiesta a un inviato delle Nazioni Unite", di ricevere mazzette per vendere la Libia ai Fratelli musulmani che, secondo gli accusatori, avrebbero preso il pieno controllo di Tripoli e di Misurata, mentre le altre città del Paese sarebbero in mano al parlamento e all'esercito di Haftar.

Secondo il resoconto fatto dal Libya Observer, Gatrani avrebbe quindi accusato il governo di Sarraj di violare la Costituzione, riunendosi senza aver avuto la fiducia del parlamento di Tobruk, nell'Est del Paese, ma con il sostegno di Onu e comunità internazionale.

Due giorni fa, le autorità locali di Tobruk avevano dichiarato Kobler persona non grata, rifiutando l'autorizzazione all'atterraggio al suo aereo per un incontro con il presidente del parlamento, Aqilah Saleh. "Affatto contento per la registrazione segreta e la diffusione di un incontro confidenziale con Ali #Gatrani. Quanto è confidenziale dovrebbe rimanere confidenziale. Questo non è fair play!", ha commentato Kobler.