Roma, 18 gen. (askanews) - "Se non assumiamo un'iniziativa ulteriore rispetto a quella che c'è stata finora in Libia, probabilmente qualcun altro lo farà al posto nostro", ha detto oggi il ministro degli Esteri Angelino Alfano, facendo chiaro riferimento alla recente presa di posizione di Mosca a favore del generale Khalifa Haftar, che controlla l'Est del Paese e non ha mai riconosciuto il governo di Fayez al Sarraj, sostenuto dalla comunità internazionale.

Di questi recenti sviluppi, il ministro discuterà oggi con l'inviato Onu per la Libia, Martin Kobler, in un incontro alla Farnesina "per affrontare la questioni che riguardano la Libia".

"Abbiamo vissuto già, sullo scenario siriano, una capacità di iniziativa di altri attori protagonisti nello scacchiere globale, mi riferisco in questo caso a Putin, di avanzare e prendere delle posizioni con cui il resto del mondo sta facendo i conti - ha ammesso il ministro - noi giocheremo da protagonisti in Italia, ma soprattutto insieme all'Europa nei confronti del resto del mondo, se non lasceremo spazi vuoti nei luoghi che la storia e la geografia ci assegnano come nostri luoghi vocazionali. E mi riferisco in primo luogo al Mediterraneo".