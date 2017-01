Libia, Alfano: noi primi a dire che ruolo Haftar è indispensabile

Roma, 17 gen. (askanews) - L'Italia non vede "alternative" all'accordo del 2015 sul governo di unità nazionale in Libia: "dobbiamo incoraggiare e avvicinare le diverse parti al dialogo. Noi non consideriamo il popolo dell'Ovest diverso da quello dell'Est e per questo abbiamo deciso di inviare kit di medicinali ai popoli che vivono nell'Est. D'altra parte siamo stati i primi a dire che un ruolo per Haftar era indispensabile". Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Angelino Alfano davanti alle Commissioni Esteri di Camera e Senato.