Libia, Alfano: lavoriamo per riaprire consolato a Tobruk

Roma, 9 feb. (askanews) - "Stiamo lavorando anche sull'ipotesi di riaprire il consolato" italiano a Tobruk "per alleggerire di un po' di pratiche l'ambasciata a Tunisi", competente per gli affari italiani nell'Est della Libia. E' quanto ha detto oggi il ministro degli Esteri Angelino Alfano a margine di un incontro a Roma con il vice premier Ahmed Maiteeq. "Abbiamo parlato anche di questo con l'ambasciatore italiano a Tunisi e penso che questo lavoro per realizzare la riapertura del consolato è un lavoro sul quale si può mettere una fiche di fiducia".