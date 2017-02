Libia, Alfano: "E' partito il dialogo con la Russia"

Roma, 6 feb. (askanews) - In un'intervista alla Stampa, il ministro degli Esteri Angelino Alfano ha parlato dell'accordo con Tripoli sui migranti dopo la firma del memorandum di Roma: "E' partito il dialogo Italia-Russia. Abbiamo avuto segnali positivi dai colloqui con Lavrov", col quale ha avuto un colloquio telefonico venerdì e che incontrerà il 16 febbraio a Bonn.

"Ho registrato la volontà di cooperazion - ha detto Alfano - Tutti si rendono conto che la Libia per noi sul versante dell'immigrazione e per altri sulla sicurezza, ha un connotato strategico non che può essere sottovalutato".

Il capo della Farnesina sottolinea come, in ogni caso, per stabilizzare la Libia "serva anche l'impegno americano". "Ne parlerò con Tillerson (nuovo segretario di stato Usa, ndr.), è un incontro che avverrà presto".