Libia, al Sarraj ricevuto ad Ankara da premier turco Yildrim

Roma, 8 feb. (askanews) - Il primo ministro turco Binali Yildrim ha ricevuto oggi ad Ankara il capo del governo d'Accordo nazionale libico Faez al Sarraj in visita in Turchia "per discutere diversi dossier, tra cui le relazioni bilaterali e la lotta al terrorismo", come ha riferito l'agenzia stampa ufficiale Anadolu.

Subito dopo il suo arrivo alla sede della presidenza del consiglio turco, i due "hanno tenuto una riunione lontano dai giornalisti" hanno riferito fonti della presidenza turca le quali hanno spiegato che "la riunione si concentrerà sulla situazione in Libia e di altre questioni regionali in primo luogo la lotta al terrorismo".