Lavrov: Onu non freni processo di pace per la Siria

Mosca, 1 feb. (askanews) - Le Nazioni Unite dovrebbero non frenare sulla strada dei colloqui a Ginevra per la pace in Siria, avvalendosi anche della piattaforma di Astana per monitorare gli accordi raggiunti. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. "L'incontro di Astana è servito per creare una piattaforma addizionale, che non è un sostituto per il processo di Ginevra. Continuiamo a credere che i nostri amici alle Nazioni Unite dovrebbero sbrigarsi in fretta e smettere di ritardare la ripresa dei negoziati. In base alla piattaforma di Astana, continuiamo a monitorare l'attuazione degli accordi che sono stati raggiunti al primo incontro con la partecipazione dei gruppi di opposizione al governo, compresi i gruppi armati", ha detto Lavrov, intervenendo al forum arabo-russo. Il ministro ha anche osservato che "in generale, la tregua (in Siria) è rispettata".