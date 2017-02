Italiani uccisi, rischio processo vertici Bonatti e società

Roma, 22 feb. (askanews) - Il sequestro e poi la morte di Salvatore Failla e Fausto Piano sono state dovute al fatto che non sarebbero state rispettate tutte le misure di sicurezza, così come invece era previsto e consigliato dalle autorità italiane presenti in Libia. Per questo motivo la Procura di Roma ha chiuso le indagini nei confronti di 5 dirigenti della Bonatti, l'azienda per cui lavoravano i tecnici rapiti il 19 luglio 2015. Anche la stessa società è chiamata in causa in base alla legge 231/2001 che definisce la responsabilità degli enti.

Il reato contestato dal pm Sergio Colaiocco è quello previsto dall'articolo 589 del codice penale e che riguarda la cooperazione colposa in un delitto doloso. Tra gli accusati il presidente della Bonatti, Paolo Ghirelli. A parere degli inquirenti, dopo la chiusura dell'ambasciata italiana nel febbraio 2015 e l'allerta dato dalla Farnesina rispetto al peggioramento delle misure di sicurezza, per i trasferimenti bisognava adottare il massimo delle cautele.

Da questo panorama di omissioni va salvata l'Eni che - è stato accertato dai pubblici ministeri - aveva offerto la possibilità di un trasferimento in nave per far arrivare i tecnici al giacimento di Wafa. I magistrati di Roma hanno concluso così un filone d'indagine. Piano e Failla furono uccisi in una sparatoria nei dintorni di Sabrata.