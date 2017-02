Italia-Libia, Alfano: buon accordo, ma non è bacchetta magica

Roma, 9 feb. (askanews) - L'accordo tra Italia e Libia per il contrasto all'immigrazione clandestina è "un bell'accordo" ma "non è una bacchetta magica", "non significa che domattina si risolvono tutti i problemi": lo ha spiegato il ministro degli Esteri Angelino Alfano a margine di un incontro a Roma con il vice premier di Tripoli Ahmed Maiteeq. L'intesa, ha spiegato il ministro, "significa che finalmente dall'altra parte del Mediterraneo c'è qualcuno in grado di firmare".

Sulla firma dell'intesa, secondo il titolare della Farnesina, "ha influito molto la scelta nostra di mandare lì l'ambasciatore". "Io ho chiesto ad altri paesi dell'Unione europa di inviare l'ambasciatore e lavorare insieme. Si tratta anche di finanziare i loro programmi di sviluppo, di dare una mano d'aiuto. Tutto quello che noi abbiamo deciso non è per una parte sola della Libia. Noi siamo un paese che considera la Libia un unico stato e un unico popolo. Noi siamo stati i primi a riconoscere un ruolo al generale Haftar", ha insistito Alfano. "Su questa strada continuiamo a muoverci e favoriamo tutte quelle relazioni anche con altri paesi che abbiano a cuore la stabilità della Libia", ha commentato.