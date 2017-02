Italia-Iraq, Pinotti incontra presidente Kurdistan Massud Barzani

Roma, 2 feb. (askanews) - Il presidente della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Massud Barzani, ha incontrato oggi il ministro della Difesa italiano, Roberta Pinotti, in visita ufficiale in Iraq. E' quanto riferisce in un comunicato lo stesso ufficio di Barzani ripreso dalla tv satellitare "Al Somaria".

Secondo quanto riporta l'emittente l'incontro è stato incentrato sulla "guerra allo Stato Islamico (Isis) e sull'andamento delle operazioni militari per la riconquista di Mosul", ultima roccaforte irachena del Califfato nel mirino di una vasta offensiva lanciata dagli iracheni lo scorso 17 ottobre.