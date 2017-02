Isis, premier iracheno Abadi: "Sappiamo dove è al Baghdadi"

Roma, 8 feb. (askanews) - Le autorità irachene sanno dove si nasconde il leader dello Stato Islamico (Isis) Abu Bakr al Baghdadi e stanno "costantamente monitorando" i suoi spostamenti. Ad affermarlo è il premier iracheno Haider Abadi.

Il califfo, "è quasi solo in questo momento. Egli non deve fidarsi di molte persone. E' in isolamento, stiamo monitorando i suoi movimenti", ha detto Abadi in una intervista fatta ieri all'emittente France 24 in lingua araba. Per il primo ministro iracheno il leader dell'Isis mantiene un profilo molto basso: "Le sue comunicazioni con gli altri terroristi è molto bassa. Spesso è quasi inesistente".

Alla domanda se al Baghdadi era a Mosul, ultima grande roccaforte irachena dell'Isis, un Abadi sorridente, ha rifiutato di commentare.

Il 16 dicembre scorso, gli Stati Uniti hanno aumentato da 10 a 25 milioni di dollari il premio per chi fornisce informazioni per la sua cattura.