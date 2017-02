Isis, milizie irachene: al Baghdadi ferito a ovest di Mosul

Roma, 13 feb. (askanews) - Il leader dello Stato Islamico (Isis) sarebbe rimasto ferito a Tal Afar, città irachena a circa 60 chilometri a nord-ovest di Mosul, roccaforte del califfato nel mirino di una vasta offensiva lanciata dagli iracheni lo scorso 17 ottobre. A sostenere l'ennesimo annuncio sul ferimento del capo dell'organizzazione terroristica sono milizie sciite che partecipano alle operazioni per la liberazione del capoluogo iracheno citato da media iracheni

"Ci sono giunte informazioni certe sul ferimento del leader di Daesh (acronimo in arabo dell'Isis) il terrorista Abu Bakr al Baghdadi", ha detto Jawad al Tuleibawi, un comandante di al Hasd al Shabi ("Mobilitazione Popolare"; principale alleanza di milizie sciite), prima di indicare che il califfo "è ora assediato all'interno del distretto di Tal Afar", come riporta il sito nna.iq vicino alle milizie sciite.

In precedenza l'intelligence irachena aveva annunciato che al Baghdadi sarebbe rimasti "gravemente ferito" in un raid su al Qaim, valico sulla frontiera tra Siria e Iraq, prima di essere trasferito in Siria.

Stamane, un portavoce dei media delle milizie sciite, Ahmed al Assadi, ha annunciato che le unità di Mobilitazione Popolari hanno sventato un tentativo di fuga di circa 200 jihadisti dell'Isis da Tal Afar verso il confine siriano. Secondo il portavoce gli uomini del Califfato nero hanno utilizzato carri armati e blindati per tentare la fuga verso l'arteria stradale che da Tal Afar conduce al confine siriano. L'azione dell'Isis, secondo al Asadi, mirava ad aprire una breccia tra le milizie sciite che controllano i territori ad ovest di Tal Afar "al fine di trasferire alcuni leader di spicco" dell'organizzazione in Siria.