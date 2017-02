Isis, intelligence Iraq: al Baghdadi ferito e trasferito in Siria

Tv al Hurra: raid iracheno in al Qaim, califfo "era in bunker"

Roma, 13 feb. (askanews) - Il capo dello Stato Islamico (Isis), Abu Bakr Al Baghdadi, sarebbe stato trasferito in Siria perchè "gravemente ferito" in una raid eseguito sabato scorso dall'aviazione irachena contro una riunione tenuta da vertici dell'organizzazione terroristica in al Qaim, cittadina irachena della provincia di al Anbar che si trova sulla frontiera con la Siria. E' quanto riferisce la tv satellitare al Hurra, emittente in lingua araba finanziata dal Pentagono.

Sabato scorso, il generale dei servizi di sicurezza iracheni Abdolkarim Khalaf, ha detto che Al Baghdadi è fuggito qualche tempo fa "con alcuni alti comandanti dell'Isis" dalla parte occidentale di Mosul verso i confini siriani. Il generale non ha rivelato nessuna informazione circa la data esatta o la destinazione del viaggio segreto di Al Baghdadi anche se, molti media iracheni riferiscono che il "Califfo" si troverebbe a Raqqa, la 'capitale' siriana dell'Isis.

Stando a quanto ha detto ad al Hurra una fonte dell'unità "Falchi" dei servizi d'intelligence del ministero degli Interni iracheno "ci sono giunte informazioni circa la presenza di al Baghdadi nel distretto di al Qaim lo scorso 9 febbraio" e così "l'aviazione ha colpito la zona segnalata causando il ferimento di al Baghdadi in modo grave e per questo è stato trasferito in territorio siriano".

Secondo, Fadel Abu Ghreif, indicato da al Hurra come un esperto della sicurezza iracheno, "i raid hanno preso di mira tre riunioni nelle zone di al Zallah, Akashat ed al Ubeidi". Lo stesso esperto ha aggiunto che il califfo "stava in un bunker sotterraneo, mentre gli altri comandanti dell'organizzazione stavano in una sala di riunione ed è proprio per questo motivo che sono morti mentre al Baghdadi è rimasto solo ferito".

Negli ultimi mesi ci sono state numerose segnalazioni su movimenti di Al Baghdadi tra Iraq e Siria, dopo l'assedio delle forze irachene e dei loro alleati alla provincia di Ninive e in particolare alla città di Mosul, ultima roccaforte rimasta in mano all'Isis nel Nord dell'Iraq. A gennaio, baghdad aveva annunciato che Al Baghdadi era rimasto ferito in un attacco delle forze aeree al suo convoglio durante un trasferimento in territorio iracheno. A metà novembre, invece, veniva indicato come nascosto tra la città di Tal Afar, a 54 chilomteri a Nord-Ovest di Mosul, e quella di Al Baaj, 157 chilomteri a Sud-Ovest dello stesso capoluogo.