Isis fa saltare il più grande impianto di gas in Siria

Roma, 9 gen. (askanews) - Importante colpo dello Stato Islamico (Isis) in Siria: stando a quanto riferisce la tv libanese al Mayadeen, fonti del ministero del petrolio siriano hanno confermato quanto in precedenza annunciato da Amaq, agenzia stampa 'ufficiale' del Califfato sulla distruzione sito di gas naturale al Hayyan, il più grande in tutto il Paese che si trova a est della provincia di Homs.

Ieri, l'agenzia al Amaq aveva pubblicato un video nel quale si vede un uomo collocare degli esplosivi in un edificio affermando che si trattava di una struttura dell'impianto che sarebbe stato fatto saltare per aria. L'agenzia ha diffuso anche una foto che mostra l'esplosione ripresa da lontano.

"Fonti del ministero siriano del petrolio hanno con fermato che le immagini diffuse dall'Isis sono state scattate nell'interno dell'impianto mentre la foto che mostra l'esplosione da lontano è ancora da verificare", scrive oggi l'emittente libanese aggiungendo che si tratta del "più grande atto di distruzione contro una grande struttura dall'inizio del conflitto" siriano scoppiato nella primavera del 2011. Il pozzo, nel 2011, arrivava a produrre più di tre milioni di metri cubi di gas al giorno.