Iraq, visita a Baghdad del ministro degli Esteri saudita

Baghdad, 25 feb. (askanews) - Il ministro degli Esteri saudita Adel al-Jubeir è giunto oggi a Baghdad per una serie di incontri con alti funzionari iracheni. Si tratta della prima visita nella capitale irachena di un capo della diplomazia saudita dal 2003, volta a "ristabilire le relazioni in modo più stabile di quanto fatto in precedenza", secondo un alto funzionario del governo iracheno. Al-Jubeir ha già incontrato l'omologo iracheno Ibrahim al-Jaafari.

Il premier iracheno Haider al-Abadi, alla guida del Paese dal 2014, ha puntato molto a un miglioramento dei rapporti bilaterali e lo scorso anno Baghdad aveva accettato le credenziali di Thamer al-Sabhan, primo ambasciatore saudita a Baghdad in 25 anni, dopo la rottura dei rapporti seguita all'invasione del Kuwait dell'allora presidente iracheno Saddam Hussein. Ma al-Sabhan è già stato richiamato a Riad su richiesta di Baghdad a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa su un presunto complotto per ucciderlo e per le critiche mosse alle forze di mobilitazione popolare, a maggioranza sciita, impegnate nella lotta ai jihadisti dello Stato islamico (Isis).

(fonte Isis)