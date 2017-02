Iraq, Unhcr: Combattimenti in corso a Mosul e Hawiga

Roma 3 feb. (askanews) - L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, insieme ad altre agenzie e partner, sta coordinando i piani di risposta all'elevato numero di iracheni che potrebbero essere costretti a fuggire a causa della recente offensiva militare, che si sta intensificando nella zona ovest di Mosul.

Fino a 250.000 iracheni potrebbero essere costretti ad abbandonare le proprie case a causa della prevista escalation dei combattimenti nella zona ovest di Mosul, un'area densamente popolata. Circa 161.178 civili sono dovuti fuggire dall'area di Mosul a partire dall'ottobre 2016. La maggior parte di questi, circa l'83 per cento, è stata accolta in campi rifugiati e in altre strutture d'emergenza, i restanti sono ospitati da diverse comunità o hanno trovato sistemazioni di fortuna.

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha già installato sette campi e sta completando l'allestimento di altri due. Nell'ambito del piano di risposta alla crisi dell'area di Mosul, l'UNHCR, attualmente, garantisce riparo a circa 11.000 famiglie (66.000 persone), una cifra che dovrebbe arrivare a 20.000 famiglie (120.000 persone) nel breve periodo, quando sarà disponibile ulteriore terreno su cui costruire. L'UNHCR è alla continua ricerca di terreni per l'allestimento di nuovi campi e di centri di accoglienza e di transito per assistere le persone in fuga da Mosul. Entro la fine di marzo, il governo iracheno, in collaborazione con l'UNHCR e altri partner, potrà garantire accoglienza fino a 41.155 famiglie (246.930 persone) nei campi e in altre strutture d'emergenza.(Segue)