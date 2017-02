Iraq, scoperta a Mosul "la più grande fossa comune" dell'Isis

Roma, 27 feb. (askanews) - La più grande fossa comune mai scoperta in Iraq dello Stato Islamico (Isis) è stata scoperta a sud di Mosul. E' quanto ha annunciato la polizia irachena mentre abitanti del luogo parlano di circa 4mila vittime che sarebbero state, in varie esecuzioni, gettati in una voragine naturale nel terreno profonda 16 metri e di un diametro di 60.

Il "luogo della morte" si chiama al Kasfah e si trova nei pressi del villaggio al Adbah a una ventina di chilometri a sud di Mosul, liberata nei giorni scorsi dalle forze governative. (Segue)