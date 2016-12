Iraq, rapita nota giornalista da un commando di uomini armati

Roma, 27 dic. (askanews) - Una giornalista irachena è stata rapita ieri sera a casa sua a Baghdad da uomini armati. L'ha annunciato oggi il primo ministro iracheno, che ha ordinato un'inchiesta, oltre a un'organizzazione non governativa.

La giornalista, identificata come Afrah Shawqi dalle autorità, ha collaborato in passato con il giornale saudita Asharq al Awsat e scrive per diversi siti internet, tra i quali Aklaam. Lunedì aveva scritto per questo sito un articolo contro i gruppi armati iracheni "che agiscono del tutto impunemente".

Secondo quanto ha riferito Ziad al Ajili dell'Osservatorio iracheno sulla libertà di stampa, Shawqi è stata "rapida lunedì sera verso le 22 (20 in Italia). Otto uomini armati hanno fatto irruzione a casa sua a Saidiya (un quartiere a sudovest di Baghdad). Avevano abiti civili e si sono fatti aprire la porta facendosi passare per membri delle forze di sicurezza. Hanno legato il figlio".

Dopo aver rubato cellulari, denaro e computer, sono scappati portando via la donna. Le circostanze sono state confermate dal ministero dell'Interno.

Asrah Shawqi, impegnata nella difesa dei diritti delle donne irachene, lavora anche al Ministero della Cultura.

Il primo ministro iracheno Haidar al Abadi ha condannato il rapimento della giornalista e ordinato alle forze di sicurezza di "fare il massimo per proteggerla, ritrovarla e mettere le mani sul gruppo o sui gruppi responsabili del suo rapimento".

(Fonte Afp)