Iraq, raid aereo distrugge ultimo ponte di Mosul

Baghdad, 28 dic. (askanews) - Un attacco aereo ha reso impraticabile l'ultimo ponte sul Tigri che collegava l'Est e l'Ovest di Mosul, la seconda città dell'Iraq che l'esercito tenta di sottrarre all'Isis. Lo si è appreso da vari testimoni. Un bombardamento aereo, di cui si ignora al momento l'origine, "ha distrutto" il ponte al Atiq sul Tigre e "lo ha reso impraticabile", ha dichiarato all'Afp Abu Ali, un abitante di Mosul che ha detto di avere attraversato il fiume in barca. Un altro abitante di Mosul, che non ha fornito la sua identità, ha confermato la versione di Abu Ali, come anche Hashem Briskani, vice presidente della Commissione sulla sicurezza della provincia di Ninive, di cui Mosul è il capoluogo.

A seguito dell'offensiva lanciata il 17 ottobre, le forze armate irachene sono riuscite a conquistare dei quartieri della parte orientale di Mosul che lo Stato islamico ha occupato nel giugno del 2014. Ma la parte occidentale è sempre interamente sotto controllo dei jihadisti che la difendono con le unghie e con i denti in quanto loro ultimo grande bastione in Iraq. (con fonte Afp)