Iraq, quattro operatori umanitari e sette civili uccisi a Mosul

Baghdad, 22 dic. (askanews) - Quattro operatori umanitari e almeno sette civili sono morti a Mosul, in Iraq. "Stando alle prime informazioni, quattro operatori umanitari e almeno sette civili che erano in fila per ricevere aiuti di emergenza nella zona Est di Mosul sono stati uccisi da colpi di mortaio", ha detto la coordinatrice degli aiuti umanitari in Iraq, Lise Grande, in un comunicato. (fonte Afp)