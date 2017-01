Baghdad, 24 gen. (askanews) - Le oltre 750.000 persone che vivono nella parte occidentale di Mosul, sotto il controllo dei jihadisti dell'Isis, corrono un "rischio estremo", ha avvertito oggi l'Onu, 100 giorni dopo l'inizio di una grande operazione militare per la riconquista della città.

"Siamo sollevati per il fatto che così tante persone nella sezione orientale di Mosul siano state in grado di rimanere nelle loro case", ha detto la coordinatrice Onu per le attività umanitarie in Iraq, Lise Grande. "Ci auguriamo che venga fatto di tutto per proteggere le centinaia di migliaia di persone che sono dall'altra parte del fiume, a Ovest. Sappiamo che sono a rischio estremo e abbiamo paura per la loro vita", ha aggiunto.

(fonte afp)